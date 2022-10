NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Infolge der überraschend guten Entwicklung im dritten Quartal dürften die Markterwartungen nun steigen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings werde das Positive ein Stück weit von Daten zur Medikamentenpipeline gedämpft./mis/jha/;