NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die teilweise Aussetzung der Studien mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Tolebrutinib durch die US-Arzneimittelbehörde FDA wegen Leberschäden sei "wenig hilfreich", schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie dürfte mit Abschlägen reagieren. Der Experte hat bisher für das Mittel einen Spitzenumsatz von 2,7 Milliarden Dollar mit modelliert, allerdings noch mit einer Risikoanpassung von 50 Prozent./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 07:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2022 / 07:59 / BST



