NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der humane monoklonale Antikörper Nirsevimab als Impfung für Säuglinge und Kleinkinder mit chronischen Lungenerkrankungen biete Potenzial für Aufwärtsschätzungen für den Pharmahersteller in den kommenden zwölf Monaten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsatzspitze könnte bei einer Milliarde Euro oder bis zu 3 Euro je Aktie liegen, was er bei der Bewertung der Aktie noch nicht berücksichtige./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 20:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / 00:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.