ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Management des Pharmakonzerns habe sich jüngst zuversichtlich gezeigt, dass die in der Entwicklung befindlichen Wirkstoffe erfolgreich sein werden, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser Optimismus werde vom Markt aber bislang noch nicht geteilt./edh/la;