ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi nach dem abgeflauten Interesse an Horizon Therapeutics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Dass der Pharmakonzern keine Offerte für den irischen Arzneimittelhersteller abgeben wolle, sei eine vernünftige Entscheidung, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn eine Übernahme hätte das Problem, Dupixent zu kompensieren und gleichzeitig den größten Teil der Flexibilität in der Bilanz zu nutzen, nicht gelöst./edh/gl;