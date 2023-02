Sanofi 90.74 CHF 0% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 128 auf 118 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einer am Montag vorliegenden Branchenstudie reflektiert Analyst Keyur Parekh mit seinen neuen Kurszielen für europäische Pharmawerte seine aktualisierten Schätzungen, die Wachstumsaussichten und jüngste Produkt- und Therapietrends. Unter den von ihm beobachteten Werten im Sektor bevorzugt er jene mit auf kurzer Sicht gut vorhersagbarem Wachstum, Optionen in der Pipeline und Bilanz-Flexibilität. Sanofi sei wenig anspruchsvoll bewertet./ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2023 / 22:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



