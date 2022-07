ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi nach einer Präsentation im Rahmen eines Medizinerkongresses auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Mit dem Hämophilie-Mittel Efanesoctocog hätten die Franzosen nun alles, was sie wollten, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gezeigten Daten unterstrichen die starke Positionierung des Medikaments. Die Expertin kalkuliert mit einem jährlichen Spitzenumsatz von 1,3 Milliarden Euro, womit der Bereich für seltene Blutkrankheiten nach dem Kassenschlager Dupixent bis 2026 am stärksten wachsen dürfte. Noch nicht überzeugt zeigte sie sich vom Sanofi-Hoffnungsträger Fitusiran./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 20:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 20:25 / GMT



