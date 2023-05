NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG von 31,10 auf 29,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane erhöhte zwar seine Schätzung für den diesjährigen Vorsteuergewinn auf 485 Millionen Euro und damit über das obere Ende der Unternehmensprognose, doch seine Schätzungen für die zweite Jahreshälfte seien im Vergleich mit dem ersten Halbjahr um etwa 50 Prozent tiefer. Der Kursanstieg seit Jahresbeginn trage dem Risiko einer schwächeren Entwicklung im Auftragsbuch im dritten und vierten Quartal noch nicht Rechnung. Dies schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he;