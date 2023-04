NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG vor Quartalszahlen aus der Stahlbranche von 26,60 auf 31,10 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Die Erholung der Auslieferungen und der Stahlpreise seit Ende vergangenen Jahres dürften sich in einer höheren Profitabilität der Hersteller niederschlagen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Preise dürften allerdings in diesem Jahr einen Höhepunkt erreichen. Salzgitter sei vergleichsweise stark am Kassamarkt aktiv, was sich in einer Abschwungphase negativ auf die Ergebnisse auswirken dürfte./bek/ag;