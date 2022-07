NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter nach der Genehmigung des Fahrplans für CO2-arme Stahlproduktion durch den Aufsichtsrat auf "Underweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Ungeachtet finanzieller Aspekte und der im Branchenvergleich hohen Bewertung der Aktien des Stahlkonzerns befürworte er den Schritt voll und ganz, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei seit langem davon überzeugt, dass die "Gewinner" in der EU-Stahlindustrie diejenigen sein würden, die die Dekarbonisierung ihrer Produktionsprozesse erfolgreich vorantrieben./la/he



