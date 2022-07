NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG von 31,60 auf 28,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Es gebe zwar Nachrichten über ein mögliches, 220 Milliarden US-Dollar schweres Programm zur Stimulierung der chinesischen Wirtschaft, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Doch die Lagerbestände seien hoch, und hinter der Nachfrage außerhalb Chinas stünden Fragezeichen - insbesondere in Europa angesichts des Risikos einer Gasrationierung. Den deutschen und österreichischen Stahlkonzernen Salzgitter, Voestalpine und Thyssenkrupp drohten dadurch die größten Gefahren./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2022 / 00:15 / BST



