ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen von 21 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das zweite Quartal sei eines der besten des Stahlherstellers seit 2008 gewesen, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings ändere das nichts an seiner Einschätzung. Grund für sein gesenktes Kursziel seien die Investitionsausgaben wegen der ökologischen Ambitionen "Green Steel"./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 07:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



