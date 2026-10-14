Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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Salzgitter Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei den anstehenden Quartalsbilanzen der europäischen Stahlunternehmen sehe er wenig Spielraum für positive Gewinnüberraschungen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Anleger biete sich derzeit aber ein attraktiver Einstiegspunkt vor den Stahlpreiserhöhungen und einer voraussichtlichen Gewinnbeschleunigung im vierten Quartal sowie im Jahr 2027. Für die EU-Stahlunternehmen prognostiziert er für die Jahre 2027 und 2028 Ergebnissprünge (Ebitda) von 35 respektive 50 Prozent im Vergleich zu 2026./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Overweight
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47.74 €
|
Abst. Kursziel*:
36.15%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.02%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
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