FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG vor Zahlen von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Bastian Synagowitz hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Stahlkonzern bis 2024 wegen gestiegener Preise an. Das Schlussquartal dürfte solide, aber schwächer als das Vorquartal ausgefallen sein. Einem anhaltend hohen Substanzwert stünden jedoch steigende Investitionskosten und eine Belastung der Barmittelrenditen im Jahr 2023 gegenüber, weshalb das Chance/Risiko-Verhältnis ausgewogen sei./tav/ajx;