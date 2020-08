NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Quartalszahlen von 11,50 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz einer kräftigen Erholung des Auftragseingangs im Verlauf des zweiten Quartals sei dieses hinter dem Vorjahreszeitraum zurückgeblieben, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im dritten und vierten Quartal dürfte der Stahl- und Röhrenhersteller aber eine Erholung erleben./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 12:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.