FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Salzgitter AG nach endgültigen Zahlen von 17 auf 14 Euro gesenkt aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die weitere Entwicklung sei angesichts des Coronas-Virus extrem schwer einzuschätzen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings habe der Stahlhersteller die Kostenbasis in den vergangenen beiden Jahren gut in den Griff bekommen und sei daher für eine Abschwächung hervorragend gerüstet./mf/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 07:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.