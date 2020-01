FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 21,00 auf 17,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach der Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2019 am Dienstag gehe er davon aus, dass die Prognosen des Stahlkonzerns nun sehr konservativ ausfallen dürften, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Schätzung für den Vorsteuergewinn (EBT) bleibe weit hinter seinen eigenen Erwartungen und dem Marktkonsens zurück./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 08:00 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 08:50 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.