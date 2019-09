FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Salzgitter AG nach einer Gewinnwarnung des Stahlkonzerns von 18,70 auf 16,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. In Reaktion auf die reduzierten Jahresziele habe er seine Dividenden- und Gewinnprognosen (EPS) für 2019 und 2020 gesenkt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Gewinnwarnung auf Sonderfaktoren beruhe, die weiteren Geschäftsperspektiven freundlicher seien und die Aktie auf einem 14-Jahre-Tief notiere, bleibe es beim neutralen Anlagevotum. /edh/jha/



