NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach "erneut angehobenen Jahreszielen" auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Markt konzentriere sich bereits stärker auf die Erwartungen etwa für 2023, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher glaubt er, dass die Aktien nicht so positiv reagieren werden, wie es für eine solch größere Erhöhung der Jahresprognose typisch wäre./tih/jsl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2022 / 10:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2022 / 10:25 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.