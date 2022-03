MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktien von Salzgitter AG aus der Empfehlungsliste "Baader Helvea Top Picks List" gestrichen, die Aktie aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Christian Obst verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den starken Kursanstieg seit Jahresbeginn. Zudem würden nun für den Stahlkonzern die Unsicherheiten zunehmen. Das politische Umfeld bleibe sehr unsicher und volatil, zudem steige auf kurze Sicht die Gefahr von Gewinnmitnahmen. Derweil dürften die Stahlpreise weiterhin die Branche stützen, insbesondere dann, wenn kein Stahl mehr aus Russland und der Ukraine importiert werden sollte./la/bek



