MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter angesichts einer Strategiepräsentation auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Christian Obst sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem lediglich ersten Schritt, den der Stahlkonzern auf seinem Strategietag skizziert habe. Für die Aktie seien die Aussagen kein Kurstreiber geworden./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 15:12 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



