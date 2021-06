NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Aktien von Aurubis näherten sich ihrem Rekordhoch, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies steigere auch den Wert der Beteiligung des Stahlkonzerns. Für die diesjährige Zielspanne beim Vorsteuergewinn von Salzgitter sieht er Luft nach oben./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2021 / 11:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.