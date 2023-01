NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Salesforce von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 134 auf 119 US-Dollar gesenkt. Nun gerieten auch Margenverbesserungen in Zweifel, während das Wachstum weiter nachlasse, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letzteres habe der Softwarekonzern jahrelang durch Zukäufe kompensieren können. Diese Unterstützung schwinde aber inzwischen ebenfalls./ag/tih;