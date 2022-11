NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach Gesprächen mit dem Management eines Partnerunternehmens des Softwarekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Andeutungen der Firma zufolge habe eine gewisse Sommerflaute bei Salesforce bis in den Herbst hinein gereicht, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he;