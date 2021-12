NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salesforce nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 316 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe die Konsensschätzungen für den Umsatz knapp und für die operative Marge etwas deutlicher übertroffen und von einem guten Start ins laufende Schlussquartal berichtet, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dagegen liege der Umsatzausblick auf das erste Geschäftsquartal 2023 etwas unter der Konsensprognose./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 03:38 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 03:38 / EST





