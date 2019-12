LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Salesforce nach eingehenderer Analyse der Bilanz zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 189 US-Dollar belassen. Analyst Raimo Lenschow rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer zunächst trendlosen Kursentwicklung, da die Anleger ihre Blicke bereits auf das entscheidende Schlussquartal richteten. Die Signale für die wichtige Kennziffer künftiger Umsätze, für die die Verträge bereits in trockenen Tüchern sind (cRPO), könnten für einige Verunsicherung sorgen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2019 / 02:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2019 / 05:10 / GMT



