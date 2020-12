ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Salesforce auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Die Slack-Übernahme zu den nun bekannten Konditionen müssten selbst die Optimisten erst einmal verdauen, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Salesforce sei aber qualitativ wertvoll und überzeugend bewertet, weshalb er bei seinem positiven Votum bleibe. Kurzfristig dürfte die Aktie aber wohl nur in einer engen Spanne gehandelt werden./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 06:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



