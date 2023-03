Salesforce 156.26 CHF 29.14% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce zum zweiten Mal in dieser Woche erhöht. Es liegt nun bei 320 nach zuvor 310 US-Dollar. Die Papiere des SAP -Konkurrenten ließ Analyst Kash Rangan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf der "Conviction Buy List". Der Experte folgte mit der Zielerhöhung deutlich aufgestockten Schätzungen für Ergebnisse und Barmittelzuflüsse. Rangan sieht Salesforce vor dem Aufstieg in die erste Riege der höchstbewerteten Technologiefirmen./ag/he;

