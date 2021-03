NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die mit "Buy" bewerteten Salesforce-Aktien gemeinsam mit jenen von Coupa Software und Microsoft auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Das Kursziel für den Softwarekonzern aus San Francisco beließ Analyst Kash Rangan in einer am Montag vorliegenden Studie auf 315 US-Dollar. Salesforce wie auch Microsoft blieben gut positioniert, um vom digitalen Wandel zu profitieren. Dieser sei durch die Corona-Pandemie noch beschleunigt worden./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / 03:40 / PST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.