FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Salesforce vor Zahlen des Softwareherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Das erste Quartal dürfte deutlich weniger spannend verlaufen sein als das Schlussquartal 2022 mit der Veröffentlichung beachtlicher Margenziele sowie anderer aktionärsfreundlicher Aussagen, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig fragten sich die Anleger angesichts des starken seitherigen Kursanstiegs der Aktie, was als nächstes komme. Nachdem inzwischen viele aktivistische Investoren gekommen und gegangen seien, dürfte die Debatte sich wieder um die eigentlichen Unternehmensperspektiven drehen./gl/mis;