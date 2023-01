NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce nach Ankündigung einer Restrukturierung und eines Stellenabbaus auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der Umbauplan sei ein Schritt in die richtige Richtung für den Cloudsoftware-Spezialisten und werde zu mittelfristig höheren Margen führen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Margenschätzungen an./ajx/he;