NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Salesforce vor Zahlen des Softwarekonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die Messlatte aus dem Vorjahr für das zweite Geschäftsquartal liege hoch, doch die Erwartungen erschienen konservativ, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des günstigen Chance-Risiko-Profils erscheine die Aktie attraktiv. Nach der Übernahme von Slack sollte Salesforce bei großen Zukäufen aber erst einmal eine Pause einlegen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2021 / 19:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2021 / 20:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.