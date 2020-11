NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salesforce angesichts der Spekulation über ein Interesse an Slack auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Solch ein Deal würde dem Software-Konzern strategische Vorteile bringen, da sich das Wettbewerbsumfeld gerade bei Kollaborationslösungen verschärfe, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem 2010 eingeführten Tool "Chatter" habe Salesforce bislang nur wenig Fuß gefasst./tih/bek



