FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Saint-Gobain von 60 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Matthias Pfeifenberger rechnet laut einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick mit einem Ende des Zyklus steigender Preise in der Baustoffbranche. Generell bevorzugt er Unternehmen mit recht stabilen Preisen, da in diesem Jahr voraussichtlich sinkende Herstellungskosten etwa für Energie und Rohstoffe dann unter anderem anhaltend positive Margen ermöglichen sollten./tav/ajx;