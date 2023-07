NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran vor Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Dank eines starken Umsatzwachstums aus eigener Kraft auf dem zivilen Triebwerksersatzteilmarkt dürften die Franzosen gut abgeschnitten haben, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte bleibt für die Aktien langfristig positiv gestimmt, da der Triebwerksbauer gut auf ein mehrjähriges Gewinnwachstum vorbereitet sei./la/jha/;