NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Luftfahrt-Zulieferer und Triebwerksbauer dürfte ein operatives Ergebnis (Ebita) von drei Milliarden Euro in Aussicht stellen, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das von ihm erwartete Ziel eines Barmittelflusses von 2,5 Milliarden Euro läge über der Konsensschätzung von 2,1 Milliarden Euro./gl/ajx;