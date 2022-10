NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe die Umsatzerwartungen übertroffen und den Ausblick für den freien Mittelzufluss angehoben, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Absicherungen gegen Wechselkursschwankungen seien aber nicht so gut gewesen wie erhofft./mis/jha/;