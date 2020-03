ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 138 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Fornaro kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für Luftfahrzulieferer in diesem Jahr um 21 Prozent und in den Folgejahren um 16 bis 18 Prozent. Die Aktien der Branchenwerte seien aber schon doppelt so tief gefallen. Für eine Kurswende bedürfe es jedoch eines positiveren Nachrichtenflusses./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 07:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.