NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern habe mit seinem Zahlenwerk zum zweiten Halbjahr 2022 die Erwartungen getroffen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Free-Cashflow-Ausblick auf 2023 sei ebenfalls solide. Sie bemängelte allerdings den Dividendenvorschlag von 1,35 Euro je Aktie als zu gering im Vergleich zur durchschnittlichen Analystenerwartung von 1,50 Euro./ck/edh;