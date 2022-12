NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran auf "Hold" belassen. Analystin Chloe Lemarie beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Luftfahrt- und Verteidigungsbranche mit Themen wie den UltraFan-Tests, der Boeing 737 Max, mit potenziellen Auftragsankündigungen für Airbus und Boeing bis zum Jahresende und der weltweiten Flugaktivität der vergangenen Woche im Zusammenhang mit dem Ende der Lockdowns in China. Dem Technologiekonzern Safran käme zugute, wenn bei der A320neo-Bestellung von Air India das LEAP-Triebwerk den Zuschlag erhielte, schrieb sie./ck/edh;