NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran von 107 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Chloe Lemarie hob in einer am Montag vorliegenden Studie die Stärke des Ersatzteilgeschäfts des Luftfahrtzulieferers hervor./ajx/he;