NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran vor Halbjahreszahlen von 150 auf 161 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Aktienkurs des Technologiekonzerns habe sich jüngst stark entwickelt, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Safran dürfte sich bei den Investoren auch zukünftig großer Beliebtheit erfreuen./bek/ajx;