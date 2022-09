NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Safran nach einem starken Halbjahresbericht auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Das Votum beließ Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie entsprechend auf "Buy" und das Kursziel erhöhte sie von 134 auf 150 Euro. Der französische Luftfahrtindustrie-Zulieferer stehe vor einer Phase überragenden Wachstums und einer steilen Erholung der Profitabilität. Sie verwies auf eine mit Schmalrumpf-Flugzeugen besser als erwartet laufende Entwicklung im Flugverkehr außerhalb Chinas./tih/ajx



