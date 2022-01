FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für SAF-Holland angesichts des Weggangs der Finanzchefin zu MAN auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Inka Koljonen sei wichtig gewesen für den Neuaufbau des Lkw-Zulieferers, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Auftragssituation bei SAF-Holland sehe weiter ordentlich aus, daher lasse sich das erste Halbjahr gut vorhersagen. Steigende Kosten belasteten aber./ajx/he



