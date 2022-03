HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für SAF-Holland vor endgültigen Zahlen von 22 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer dürfte einen konservativen Ausblick auf die Profitabilität in diesem Jahr geben, erwartet Analyst Jorge Gonzalez Sadornil laut einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Schätzungen mit Blick auf das Russland-Geschäft, letztendlich sei dies aber begrenzt. Zudem dürfte das Management die Unsicherheit eindämmen können, die den Aktienkurs belastet habe. Der Experte verwies auf den starken Auftragsbestand, auch könnten Kosten an die Kunden weitergegeben werden./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / 07:45 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 07:45 / MEZ



