HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Sparte Americas dürfte auf absehbare Zeit der wichtigste Wachstums- und Ergebnistreiber des Lkw-Zulieferers sein, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet für die Jahre 2021 und 2022 in diesem Segment mit einem durchschnittliches Umsatzwachstum von 23 Prozent und einer Steigerung der Profitabilität (bereinigte Ebit-Marge) um 3,4 Prozentpunkte./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 08:32 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 08:32 / MEZ



