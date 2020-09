HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für SAF-Holland von 13 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Frederik Bitter erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Nutzfahrzeugzulieferer. Er gehe nun dank struktureller Verbesserungen im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Nordamerika von einer günstigeren Kostenentwicklung aus. Die allgemeine Nachfrageerholung, die Rückkehr zu früheren Spitzenmargen und die bessere Barmittelschöpfung seien indes weitgehend eingepreist./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2020 / 08:26 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2020 / 08:27 / MESZ



