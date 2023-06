HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach einer bankeigenen Konferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die zuversichtliche Stimmung des Managements des Lkw-Zulieferers in Anbetracht einer weiter starken Marktnachfrage stütze die Erwartung, dass die Jahresziele für 2023 höher gesteckt werden könnten, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/ag;