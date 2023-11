NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,60 Euro belassen. Die Iren hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Harry Gowers am Montag nach dem Zwischenbericht. Die Signale für das dritte Geschäftsquartal dürften die Winter-Sorgen am Markt etwas beruhigen./ag/gl;