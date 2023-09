NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach einem Kapitalmarkttag des Billigfliegers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Langfristig sei die Investmentstory "bullish", schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem auf profitables Wachstum sei Ryanair fokussiert und es scheine, als gebe es unzählige Wachstumsmöglichkeiten./ajx/ck;